Patrick LE BREDONCHEL

Fort d'expériences en automobile, en aéronautique et en spatial, la conception et l'industrialisation sont les domaines qui m'intéressent.

Le Design For Additive Manufacturing est devenu un mode de pensée que je m'applique à mettre en oeuvre au sein d'activités R&D, développements produits, pilotages d'activités et gestions d'équipes BE.

Les compétences acquises au cours de ma carrière professionnelle sont autant d'opportunités sur lesquelles m'appuyer pour les activités liées à l'impression 3D. Ce nouveau défit qui imbrique l’ingénierie d'étude et la fabrication.