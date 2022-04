Marc GIROUD

Après plus de 7 ans d'expérience dans l'Aéronautique en tant qu’Ingénieur calcul puis Chef de projet fabrication pièces d’essai, j’ai pu acquérir et développer des compétences dans la gestion de projets qui nécessite à la fois des connaissances techniques, budgétaires et le sens du relationnel.



Je parle Anglais couramment et j’ai l’habitude de travailler avec de nombreux collaborateurs de nationalités et cultures différentes.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion du risque

Suivi des fournisseurs

Manufacturing