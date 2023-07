Patrick MASSOU DIT BOURDET

Bio Teknik Consulting est un maître d’œuvre pas comme les autres.



Soucieux de l’environnement et de l’impact de l’habitat sur la nature, il s’est spécialisé dans les projets de construction écologiques.



Bio Teknik Consulting a mis au point un procédé de construction de maisons à ossatures en bois brevetés et labellisés Bioteknik® qui en plus d’être écologiques et bioclimatiques, sont accessibles pour un budget à partir de 100 000 euros.



Vous souhaitez faire construire, rénover ou agrandir votre maison?



Bio Teknik Consulting vous accompagne de la réalisation du plan de la maison à l’assistance à la réception.



Autoconstructeurs? Bio Teknik Consulting vous accompagne également en vous faisant profiter de son savoir faire, en gérant pour vous les corps d’état secondaires et en coordonnant l’intervention des professionnels sur votre chantier à votre place.



L'Expertise de Bio Teknik Consulting couvrent les domaines suivants :



1. Bureau d’étude architectural et technique, pour la conception de votre maison ou de votre agrandissement avec différentes étapes :avant-projets, plans techniques et rédaction du permis de construire.



2. Maîtrise d'œuvre maison ossature bois système breveté et labellisé BIOTEKNIK ®.



4. Gestion de corps d’état secondaires, pour coordonner l’intervention des professionnels sur votre chantier.



Mes compétences :

Architecte