Vous êtes un(e) H/F en quête d’un complément de revenu ?



Le réseau AXA Epargne et Protection recrute :



Sans nécessairement avoir un diplôme, vous avez une bonne maturité professionnelle ainsi qu’une vraie aisance relationnelle.

Vous disposez d’un vaste cercle relationnel dans votre localité et avez la capacité de construire un réseau et conquérir de nouveaux clients.

Vous souhaitez exercer une activité près de chez vous en indépendant(e) dans les départements du 64 – 65 ?



L'activité d'Agent(e) Mandataire est faite pour vous !



Agent(e) indépendant(e), vous êtes un(e) apporteur(euse) d’affaires pour les offres de protection sociale et patrimoniale d’AXA.

Après une formation théorique et pratique offerte et dispensée par AXA, vous exercez votre activité à temps plein ou choisi, près de chez vous.

Au sein du réseau AXA Epargne et Protection, vous êtes plus de 1200 agents(es) mandataires indépendants(es), présents(es) sur toute la France. Vous participez ainsi à donner aux clients les moyens d’entreprendre et de préparer leur avenir.



Pour postuler, envoyer votre lettre de motivation et votre CV par mail à : patrick.maurin@axa.fr



Contactez-moi, nous avons tout à y gagner.