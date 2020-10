Patrick Morelli ingénieur en informatique scientifique du CNAM, est indépendant spécialiste du déplacement sur les approches larges et locales, exerce depuis 30 ans dans ce domaine.

Il est basé à Paris et réalise des études de déplacements et de circulation pour les villes et collectivités partout en France et à létranger.

De létude stratégique du type Plan de Déplacement urbain ou Plan Global de Déplacement à létude opérationnelle, insertion de transport en commun, plan de circulation ou étude de contournement, le cabinet possède une expérience solide et adapté pour létude de trafic routier à mener.

Il est expert en modélisation des déplacements multi modaux, et il utilise les outils de la recherche, en maintenant le contact avec les dernières avancées. Sa très grande expérience lui permet de disposer des qualités indispensables à lappropriation des résultats pour les clients, et aussi de former ses collaborateurs avec les certitudes techniques nécessaires et la pédagogie reliée indispensable.

Il utilise dans son métier les produits de la recherche, pour les études de déplacements, le logiciel DAVIS "www.davisg.org", dont il assure depuis 30 ans le support et la vente.

Il a créer le logiciel DAVGIS interface plugin écrite en Python entre le logiciel DAVIS et le SIG QGIS "www.davgis.fr".