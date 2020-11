Patrick PASQUINET

Après deux ans d'une nouvelle expérience au CHU D'Angers où je me suis bien adapter à mes différents interlocuteurs et gérer les situations critiques sur les applications sensibles.



je gérais aussi la sécurisation du poste de travail , aux incidents réseaux et les demandes des utilisateurs en BackOffice.



j'ai enrichi mes compétences techniques et mon aisance relationnelle acquises lors de mes différences expériences professionnelles au call center de Packard Bell et d'orange.

Actuellement, je suis en fonction chez Orange



Mes compétences :

Support