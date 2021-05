Patrick PATRICK FOURNIER (FOURNIER)

Mes postes sen 2020 cdd chez DMF et chez CPM.

2017- 2019 chez Ramsay Diffusion. Ce poste était sur le grand ouest (Bretagne, Basse Normandie, Vendée, Centre ainsi que la Région Parisienne Ouest. Cette société ma permis de madapter et créer entièrement mon secteur et la fidélisation de ma clientèle dans les librairies 1er niveau et les hyper culturel (Cultura, FNAC, ESPACE CULTUREL)

Jai su madapter à plusieurs environnements dans mes différents postes de représentant au sein de la société EDITIS Cela ma permis de connaitre plusieurs régions et secteurs à lintérieur de la même société. Jai optimisé les actions commerciales, satisfait aux exigences de la clientèle dans le respect des objectifs et des délais fixés. Je suis diplomate, disponible, motivé, rigoureux, organisé et dynamique. Jai encadré une équipe de merchandiseurs qui se trouvait renforcée en fin dannée avec la société Novélia.



Mes compétences :

Vente directe