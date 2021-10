Patrick PELLETIER

Administrateur NT Systèmes et Réseaux

30 ans d’expérience dans le domaine Informatique dont 5 ans sur le poste Team Leader et j'ai environ 10 personnes sous mes ordres

Managériale, Logistique, Pédagogique, Technique



PROFIL



J’ai passé plusieurs années a donner mon savoir faire aux particuliers et aux professionnels les moyens d'exploiter au mieux les solutions dans le cadre de leurs activités. J’ai acquis la capacité à transmettre des expériences uniques à cette clientèle par le biais de briefings, d'ateliers et d'événements . De plus l’excellence en matière de service client m’a permis de me concentrer sur le point le plus important de la relation commerciale : le client. Je souhaite désormais étendre mon expérience et mon savoir-faire au service d'un acteur majeur .



Mes compétences :

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2000 Professional

Novell Netware

Microsoft Windows 2003 Server

UNIX

Microsoft Windows

Microsoft Exchange Server

X25

Windows 3.11 Windows XP Windows 2000

VTAM

VM

UTS/580

TSO > TSO ISPF

TCP/IP

SNA

RIP

PeopleSoft

Oracle

Optivity

OSPF (Open Shortest Path First)

NetWare Core Protocol

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT Workst

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT Server

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 7

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Mail

Microsoft DOS

Microsoft Access

Method

MVS

Lotus Notes/Domino

LAN/WAN > LAN

IPX

IP

IBM Tivoli NetView DM

IBM OS/400

IBM Hardware

HP OpenView

HDLC

DECNET

Computer Associates CA-SuperProject

Base Station Controller