Marcel M'COUROUPA

Je suis actuellement DEAL DELIVERY MANAGER sur plusieurs comptes clients, et gère des équipes de Techniciens de support de proximité.



Je suis une personne dynamique, autonome, persévérante, autodidacte, et possède aussi un grand sens d'adaptation.



J'aime la relation client, et toutes les nouvelles technologies touchant aux système d'information dont je maîtrise les outils.



Mes rôles :



*Management d'Equipe dédié, mutualisé et sur site client

Environnement international



*Intégration des nouveaux clients sur le site mutualisé et sur sites clients.(Participation à la mise en place d’une solution Joint Venture Best Shore au Maroc et professionnalisation du Service Desk Rabat EDS-CDG)



*Customer care

Mise en place de plan d’actions visant à l’amélioration

communication, formation, request management incident management, problem management et productivité



*Gestion des processus

Implémentation des processus ITIL (request management, incident management, problem, change management)



*Connaissance des outils liés au service Desk

Outil de Gestion d’équipe (Work force management), Outil de supervision ACD (Avaya), Outil de gestion de tickets (Service Center, Asset center de peregrine,Base de connaissance



*Gestion d’équipe de helpdesk en Informatique interne et infogérance. (Multiple expérience sur site client avec pilotage de prestataire externe)



*Process qualité

Connaissance des procédures qualités – participation aux audits interne et AFAQ



Mes compétences :

Manager