Je m'appelle Patrick REDSLOB, j'ai commencé ma carrière en 1968, au service des actualités de la 2 ème chaîne de télévision française au sein de l'ORTF . J'étais alors opérateur de prises de vues.

En 1992,sur ma demande, j'ai suivi une formation à l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille pour devenir journaliste rédacteur. En tant que journaliste, grand reporteur, au service des actualités de France 2, j'ai réalisé de manière quasi quotidienne, des reportages et magazines, sur Paris, en banlieue parisienne, en province...et à plusieurs reprises dans différents pays de la communauté européenne.

Je suis parti en retraite en 2003.

Aujourd'hui, je suis toujours journaliste...devenu "indépendant".

**Directeur de la photographie sur un long métrage à caractère régional (2009).

** Poète à mes heures! J'ai à mon actif un peu plus de 110 poèmes. ( Quatrains, sonnets...)

**Membre associé de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Arts d'Angers (2016)



Mes compétences :

Je parle bien l'anglais

Je parle correctement l'allemand

Je me débrouille en italien

Je ne parle pas le "latin"!!!!!

Poète

Langues anciennes

Je déchiffre le russe écrit (simple)

Notions d'Italien

