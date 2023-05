Patrick RENAUDIN

Peu actif sur ce réseau, je privilégie LinkedIn.

International Executive, seasoned Marketing and Sales expert within telecoms companies, 25 years of experience, I'm at your disposal to

- Set up and manage newcomer at the very first stage (greenfield)

- Ensure the growth of existing well established companies



I have been working within leading fast growing telcos : Motorola, cegetel, SFR, Vodafone, Orange group.



Specialties :

- General Management, Strategy: CEO advisor

- Management Consulting and Change Management

- CMO, Marketing Director (telcos)

- Wholesale International Roaming and Regulatory issues (C Level)

- Communication : online, off line, TTL. Digital

- CRM

- Business Development



Countries

- France, Europe, FWI, North Africa, East Africa, Middle East



Mes compétences :

Management

Conduite du changement

Conseil

International

Marketing

Téléphonie mobile

Télécommunications

Directeur marketing

Directeur de programme

Communication

Social networking

Gestion de projet