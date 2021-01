Patrick TREMEL

A travers cette carrière et les différents métiers exercés, Responsable technique, Architecte infrastructure, Ingénieur Avant-vente, Chef de projet, Responsable sécurité et système, Consultant, Industrialisation et Production, jai acquis une solide expérience qui me permet de proposer des solutions en adéquation technique et budgétaire avec les besoins de nos clients.

Ma participation à de nombreux projets européens dès la fin des années 80 a également participé à la richesse de cette expérience.



Mes compétences :

Responsable technique

Architecture système

Avant vente

Chef de projet

Sécurité informatique