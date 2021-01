Patrick VEYER

Créateur, Entrepreneur, Recherche de l'amélioration et progrès continu de la valeur, démarche PDCA.



J'ai mené une politique de conduite de changement dans le cadre du déploiement de la maintenance préventive sous GMAO (suivi Indicateurs TRS - MTBF) et également dans le cadre de réorganisation de service.

Très impliqué dans les procédés de production, j'apporte une complémentarité avec une expertise technique dans la résolution de problèmes.

Mon cursus me permet de prendre en charge tout type de projets technique dindustrialisation ou de productivité.





Mes compétences :

Gestion de projets

Organisation du travail

Analyse stratégique

Expert technique

Conscience professionnelle

Esprit d'initiative