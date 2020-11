Patrick WOJNAROWSKI

Au cours de mes 16 années dexpérience, jai développé de solides compétences dans le secteur du e-commerce (9 ans) puis de la distribution.



La première partie de ma carrière m'a donné lopportunité de construire mon expertise technique et fonctionnelle dans le monde du e-commerce (PHP, MySQL, WebAnalytics, conception fonctionnelle, rôle de référent technique, ).



Par la suite, jai naturellement évolué vers le secteur de la distribution au sens large, en particulier grâce à la mission qui mavait été confiée pour intervenir chez Auchan Drive. Cette seconde partie de carrière est loccasion pour moi de développer mes compétences Métier du secteur de la distribution (référencement, approvisionnement, ERP METI, ...).



Demain, je souhaite poursuivre ma trajectoire vers des missions de Consultant / Chef de Projet. Même si je continue à attacher beaucoup dintérêt pour le e-commerce et la distribution, je suis motivé pour découvrir dautres secteurs tels que la santé ou la banque.



Parallèlement, je porte également un intérêt particulier au monde de l'IOT (Domotique - Raspberry).



Mes principales compétences et qualités :

- Réalisation d'études et de chiffrages

- Assistance à MOA

- Suivi de projet

- Organisation des activités de qualification

- Sens de l'écoute et rigueur



Mes compétences :

Distribution

Webanalytics

E-commerce

Click and collect

METI

Test unitaire

Test utilisateur

Raspberry

Test fonctionnel

Test

Retail

HP Quality Center

ITIL

Apache

Smarty

PHP

PL/SQL

PostgreSQL

MySQL

XML/XSL

Oracle

JavaScript

CSS

XHTML

HTML

Xiti

Webtrends

Google analytics

Qualification