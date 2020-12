Paul BEZOMBES

Etudiant en Master management des organisations de santé option médico-social, je suis à la recherche d'un stage dans le milieu du handicap. J'ai accompagné des personnes et vécu avec elles dans un foyer d'hébergement pendant un an. J'ai travaillé pendant 2 ans à l'Etablissement Français du Sang sur une mission en Amélioration continue du service de préparation des produits sanguins labiles de Nantes jusqu'au mois de Juillet 2015.

Dynamique, souriant et adaptable, j'ai déjà effectué une mission de volontariat de 6 mois à Madagascar comme professeur d'informatique (Pack Office) et de français dans un lycée.

J'ai également pu travailler pendant un an au sein d'un service clients d'une société de transport ou je traitais les réclamations provenant de toute l'Europe.



Mes compétences :

Négociation

Analyse qualité

Comptabilité

Animation d'équipe

PSC1

Gestion de projet