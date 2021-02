Paul CAYOT

Plus d'informations :

http://fr.linkedin.com/in/paulcayot



Diplômé d'un MBA et d'un Master 2 en management du développement international des entreprises, je capitalise sur une expérience réussie en marketing pour le compte de Zimmer, leader Américain sur le marché des dispositifs médicaux implantables.

Mon attrait pour les technologies innovantes et mon expérience dans le secteur médical m'ont naturellement conduit à continuer d'offrir mes compétences et en développer de nouvelles en travaillant au développement d'un réseau national de télémédecine au sein de TeleDiag ( ex TeleConsult France).



Mes compétences :

XHTML

CSS2

Pack office

Marketing

Implants chirurgicaux

TéléMédecine