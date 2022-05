Paul DIOWO

Agence Conseil Web Mobile Event to Store. Une agence Marketing 100% Opérationnel.



ID-CLICK MEDIA, agence conseil en activation de marque 360, accompagne les marques et enseignes dans leurs stratégies promo-relationnelles Web Mobile Event to Store. Parce qu’aujourd’hui le shopper est multiconnecté, nous pensons qu'activer les différents points de contact offrent des opportunités fabuleuses pour toucher le shopper au bon moment et au bon endroit.

Nous avons donc mis en place des mécanismes promotionnels performants (Web to Store, Mobile to store, M-couponing ...) et des supports innovants (applications mobiles, jeux-concours...), afin d’aider les marques et enseignes a conquérir et fidéliser leurs différents publics.



1- ID-CLICK MEDIA propose aux marques et enseignes de bénéficier de ces dispositifs pour orienter les consommateurs vers leurs magasins, recruter et fidéliser les clients et prolonger la relation client.





Casaneo est la 1ère plateforme d’affiliation sectorielle dédiée exclusivement à l’univers de l’habitat.



Casalead.fr : Contextual Lead de trafic et Collecte de leads de l'univers de la maison.