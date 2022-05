Paul DOWNEND

Manager expérimenté et innovant avec des ventes sophistiqués, le service client et les compétences en administration des affaires. Haute intégrité personnelle, et capables de comprendre et de créer la confiance dans l'ensemble.

Manager expérimenté et innovant avec des ventes sophistiqués, le service client et les compétences en administration des affaires. Fortement articulé, confiant et convaincant équipe-constructeur, capable de motiver.

Sûr et fiable en soutenant et en travail d'équipe qui permet de produire une véritable long terme du développement durable. Approche souple et persistante à la réalisation des activités mutuellement bénéfiques