Paul Dreyfus

Je bénéficie d'une expérience de plus de 25 ans au sein de groupes internationaux dans le secteur des services dans des fonctions d'encadrement de forces de ventes et de Directions de siège.

Garant de la satisfaction de mes clients, responsable de mes engagements, j'accompagne aujourd'hui les entreprises dans leurs problématiques liées à leurs projets de croissance et de développement(expansion géographique, lancement de nouveaux produits,...), à la conduite du changement (fusion, acquisition, cession,...), aux exigences de continuité de service (carence temporaire sur un poste) en mettant en place des solutions personnalisées de management de transition.

Expert de l’encadrement de forces commerciales, je m'appuie sur une vision à 360° de la fonction commerciale et marketing, des enjeux achats et des responsabilités opérationnelles au sein des organisations.



Mes compétences :

Apple

Assessment

Assessment center

Commercial

Développement commercial

Intérim management

Management

Management de transition

Mobilité

Mobilité professionnelle

Outplacement

Recrutement

Ressources humaines