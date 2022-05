Je viens de terminer mon année en tant qu' Acheteur Projet en apprentissage au sein des achats d’équipements majeurs chez MBDA France et suis maintenant à la recherche de toute opportunité disponible au sein d'un service achats industriel.



J’ai découvert les Achats en 2012 au cours d’un stage de 2 mois chez Weavabel, dans l’industrie textile, à Leeds, Angleterre, expérience confirmée par un stage de 6 mois en tant qu’Acheteur Junior de pièces sous-traitées dans l’industrie nucléaire chez AREVA NP à Jeumont, France.



Pour ma dernière année d’études, j’ai choisi l’alternance pour deux raisons :



- Le MS Management de la Chaîne Logistique et Achats de la SKEMA me permet de me spécialiser, de confirmer et d’étoffer mes connaissances et compétences en achats mais aussi plus généralement en Supply Chain Management. De plus, mon choix a vraiment été arrêté par l’opportunité de passer au cours de l’année les certifications « BASICS », « Lean Manufacturing - 6 Sigmas Green Belt » et « PRINCE2 ».



- Travailler avec des professionnels compétents, appliquer de manière concrète mes connaissances théoriques dans un environnement international, mais surtout être partie intégrante de cette organisation qu’est MBDA et agir en vrai professionnel pour y apporter une plus-value. Une relation gagnant-gagnant est en effet la base de l’apprentissage.



N'hésitez pas à me contacter



Compétences clés : Achats, Supply Chain, Approvisionnement, Litiges, Juridique, Sourcing, SAP, Management de Projet, Negociation