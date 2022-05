Paul DUPOUEY

Consultant : audit et pilotage des dispositifs de formation et structure d'enseignement. Extension possible aux structures d'intérêt général.



Travail en réseau avec différents cabinets spécialisés (conseil juridique, Partenariat Public Privé, management et évaluation des compétences, pratiques collaboratives, lutte contre la discrimination).



Compétences :

Fondées sur cette double expérience de conseil et de responsabilité opérationnelle directe associée à une double formation (doctorat en histoire moderne, master de gestion)





Convictions :

Auteur de plusieurs ouvrages de gestion opérationnelle ou stratégique des systèmes de formation (dont "Ethique et formation", avant-propos de Jacques Delors), s'inscrit résolument dans une conception managériale des dispositifs d’intérêt public par opposition à une gestion administrative et/ou corporative.



Une telle approche est compatible avec le respect de valeurs fondamentales (l’efficience au service de ces valeurs).



Carrière :

Commencée dans la communication (milieu olympique, groupe Le Monde, Centre Pompidou).



Evolution ultérieure vers le secteur de l'enseignement-formation hors appareil public soit comme consultant (développement de l'audit et du conseil des structures de formation chez Quaternaire Education puis chez INSEP ), soit comme membre de l'équipe de direction d'opérateurs éducatifs (Centre Inffo, CCCA-BTP, ACFCI).



Implication particulière dans le rapprochement éducation-économie, en particulier l'entrée de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur et les grandes écoles, et ceci dans une logique sociale (meilleure insertion professionnelle et sociale des jeunes, problème lancinant de la société française, et poursuite d'études facilitée pour certains jeunes, ) mais aussi épistémologique (dans les entreprises – publiques ou privées - naissent et se développent des savoirs spécifiques, authentiques, autonomes et au renouvellement plus rapide que le rythme de reconnaissance académique). Ce type de formation offre enfin aux esprits actifs et pratiques une intéressante alternative pédagogique au modèle purement académique dominant.



Pendant quelques années membre du Haut Comité Education Economie et d’autres instances consultatives du système éducatif français.



En 2007 et 2008, direction d'un site international d'information littéraire (5 millions de connexions/an en provenance de plus de 190 pays).



Membre de la Commission Enfants d’Amnesty International à l'époque de la création de cette commission.



