Laura DUPOUEY

Notre équipe cherche des co-thérapeutes et directeurs de jeu bénévoles pour le psychodrame psychanalytique individuel auprès d'adolescents accueillis en CMP sur Paris (mercredi matin et après midi). Travail analytique, expérience, fiabilité et rigueur exigées. Si vous êtes intéressés, vous pouvez me contacter sur la messagerie.



Mes compétences :

Psychologie

Bilan psychologique

Animation de groupes

Psychothérapie

Travail en équipe

Psychanalyse

Psychodrame psychanalytique individuel et groupe

Thérapies familiales

Analyse des pratiques