Paul DURIX

Création de Kinesis Formation



Notre démarche préventive à été motivée par le constat des chiffres des TMS, des accidents de travail et maladies professionnelles en constante progression et notre volonté d'agir en amont de la pathologie, à l'aide des connaissances de nos formation de base de kinésithérapeutes , de nos pratiques spécifiques et de mes expériences acquises dans mes formations continues.





Ma formation de base en Méthode MEZIERES , définie comme méthode de rééducation envisageant l'être dans sa globalité corporelle a été un tournant dans mon activité de kinésithérapeute puis intégrée dans ma démarche de formateur pour créer l'Education Posturale Globale® (apparentée Gestes et Postures) et le module "Bien-être et prévention au bureau" pour les travailleurs administratifs.



En tant que formateur l'approche HUMAINE et individualisée de tout stage est à la base de l'enseignement qui doit se mettre à la portée de chacun et de ses capacités en optimisant le plus possible ses ressources.



Mon activité actuelle se partage entre :



**des activités de formation en santé au travail pour les entreprises et pour le personnel soignant



et



** et l'organisation des formations animées par mes collaborateurs formateurs kinésithérapeutes.(petite équipe d' une dizaine de formateurs confirmés )





Nombreuses références clients en région Centre et en France.

MICHELIN,AUCHAN, INEO, HUTCHINSON,JEROME BTP, Collectivitées locales pour les formations en Education Posturale Globale

Des dizaines d'EHPAD pour la formation bientraitance et Toucher en Haptonomie pour les structures de soin.



Pour en savoir plus :Array



Mes compétences :

Ergonomie

Gestion du stress

TMS

Santé au travail

Prévention