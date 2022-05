Paul DUSSERRE

Mes compétences me destinent à tous les secteurs d’activité liés à la gestion et à la mise en place de projets informatiques.



Fort d’une expérience de plus de trois ans dans le domaine de la gestion documentaire, en tant que chef de projet et intégrateur, je suis spécialiste dans le déploiement d’architecture GED (dématérialisation, OCR, RAD/LAD, Workflow, Archivage).



Mes fonctions sont actuellement orientées dans l’analyse le déploiement de projets informatiques. J’ai participé et expertisé des projets mettant en oeuvre de nombreux concepts informatiques (Web Application, Web Services, Server Web, Base de données, Workflow). J’ai ainsi assuré l’analyse, l’intégration, la mise en production et la maintenance de ces projets.



Habitué au travail d’équipe, j’aime m’engager dans des communautés d’actions et de responsabilités. De nature volontaire, on me reconnait comme étant une personne sérieuse et sociable, qui aime relever les défis.





Compétences générales :

- Gestion de projet. Suivi de projet (coûts/délais/ressources), relations et besoin client, formation et support.

- Rédaction des dossiers techniques (cahier des charges, spécifications externes et technique, dossier de validation).

- Conception architecturale et technique de systèmes et d'applications.

- Interaction Homme Machine (méthode de conception, critère et recommandation ergonomique,technique d'évaluation. ).

- Assurer les tests des programmes développés (jeux d'essais, tests d'acceptation, d'intégration et unitaire)





Spécialités :

- Langages de programmation : JAVA/J2EE, PL/SQL, Scipt Shell/Dos.

- JAVA : Eclipse, Web Services, Servlets, JSP, Swing.

- Technologies web : HTML, XML, CSS, Javascript, PHP, Ajax.

- Bases de données : Oracle 10g/11g, MySQL, SQL, PL/SQL

- Modélisation : UML, OCL.

- Systèmes d'exploitation : Unix, Linux, Windows (XP, 7, S.2003, S.2008).

- Outils : PMA (Time Performance), Bug Tracker (Redmine, OTRS), Eclipse, Apache/Tomcat, Struts, Hibernate, Ant, SVN/Mercurial





Certifications :

- Hermes