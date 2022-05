Paul-Emile BEAUSOLEIL

Mon activité est la maitrise des risques professionnels au sein d'un Etablissement Public.



Etant membre du Comité Technique Régional (Direction des Risques professionnels CGSS), pendant +20 ans, et membre du CHSCT , c’est naturellement que je me suis intéressé à l'ergonomie.



En tant qu’Ergonome, j’analyse l’activité des personnes et des équipes, afin de comprendre le fonctionnement systémique.



En tant qu'IPRP , je contribue à la protection de la santé, de la sécurité des travailleurs des entreprises et à l’amélioration des conditions de travail.



Bien à vous



Mes compétences :

Ergonomie

Droit du travail

Force de proposition

Animation de formations

Contrôle interne

Gestion de trésorerie

Communication

Contrôle qualité

Conduite de projet