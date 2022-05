Paul émile ZE NGUELE

Mon crédo : aucune voie n'est tracée, chacun doit dessiner son chemin, au forceps, et remercier dieu ou la chance lorsque ses acquis , matériels ou non, dépassent tout ce qu'il imaginait.



Disponible ouvert curieux de tout comprendre et compréhensif, telles sont mes qualités.



Assez intelligent pour s'adapter à toutes les situations professionnelles, telle est ma force.



Intolérant devant l'injustice et la bêtise à répétition, tel est mon côté excessif



Je connais parfaitement mon sujet en :



Archivage industriel et numérique, informatique logicielle, DAO, MAO, Montage et tournage video

Gestion d'équipes de taille moyenne.



Mes compétences :

Autodidacte

CLIPS

Faculté d'adaptation

Gestion d'équipe

Grande faculté d'adaptation

Informatique

Intuition

Maintenance

Mao

PAO

Programmation

Video