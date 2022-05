Paul-Emmanuel KONE

Kone hassan. Apres un excellent parcours scolaire sans échec qui s'est soldé par l'obtention du bac au lycée d'excellence d'abidjan, le lycée Classique d'Abidjan, j'ai opté pour une formation petrolière à l'ISFOP LOKO. Où j'ai obtenu mon Brevet de technicien Supérieur et avec ce diplôme j'ai pu décrocher un stage à la société Nationale d'opérations Petrolière de Côte d'Ivoire PETROCI.



Mes compétences :

Raffinage

Exploitation et production de produits pétroliers

Organisation et gestion d'une plateforme Petrolièr

Stockage transport et distribution d'hydrocarbures