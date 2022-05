Paul-Emmanuel PAIN

Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans la vente de matériel et de services dans le traitement des eaux, j'ai commencé mon expérience technique et commerciale en 1998 comme Account Manager pour la société ECOLOCHEM en développant sur le marché français le concept mobiles d'unités de traitement d'eaux (services d'urgence et de court terme) pour une clientèle industrielle.

Entre les années 2005 et 2007, suite aux rachats successifs de la société ECOLOCHEM par IONICS et GE Water and Process Technologies, mon poste a évolué comme Commercial Manager / Support Force de Vente.

En Avril 2007, je rejoins la société FRANCE EAU spécialisée dans les solutions de purifications d'eau pour laboratoires en tant qu' Ingénieur Technico Commercial.

En Septembre 2012, tenant compte de mes résultats, la société FRANCE EAU me confie la responsabilité commerciale avec l'encadrement d'un commercial sur la région de Bordeaux.

Je rejoins en Septembre 2014 la societe Brenntag comme External Account Manager responsable du marché Traitement des Eaux sur le Sud Ouest de la France

Developpement des gammes de produits suivants (coagulants techniques, floculants, anti mousses, medias de filtration, charbon actif, dioxyde de chlore, chaux, nutriments, resines echangeuses d'ions, sources de carbone...) sur stations d'epuration urbaines et industrielles, eau potable, eaux de process, methaniseur, traitement de l'air.

Deux ans plus tard, BRENNTAG me confie le développement technique et commercial du CLORIOUS2 solution de dioxyde de chlore prêt à l'emploi