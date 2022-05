Paul Ervé TCHOUPÉ

Tout au long de ma formation d’Ingénieur en matériaux et mécaniques, j’ai eu l’opportunité d’effectuer différents stages dans les pôles R & D de grands groupes industriels ce qui a confirmé mon intérêt pour la Recherche et l’Innovation au service de l’entreprise. C’est donc en toute logique que je me suis orienté vers un Doctorat.



Durant 3 ans, j’ai eu à gérer et à mener un projet de recherche sur les alliages à base de TiAl pour les aubes de turbines basses pression des réacteurs. Ce projet m'a permis de développer des compétences vraiment pluridisciplinaires en métallurgie à savoir: la caractérisation microstructurale, l’étude du comportement à l’oxydation à chaud de ces alliages, l’étude de leur comportement mécanique, et en fin la fragilisation de ces alliages à la température de service des réacteurs.

Ces années m’ont permis d’acquérir de solides compétences en métallurgie des alliages intermétalliques à base de TiAl. De plus cette expérience m’a permis de gérer un projet pluridisciplinaire, avec des exigences fortes dans un environnement transnational.



Depuis Octobre 2010, j’occupe le poste d’Ingénieur Recherche & Développement à la Monnaie de Paris.

Face au développement de la concurrence mondiale, ma mission est de contribuer à anticiper et optimiser les ruptures technologiques afin de conserver la position de l’entreprise sur le marché. Il s’agit concrètement de participer à l’élaboration de la politique d’innovation en collaboration avec les services du Marketing et du Commercial. Il s’agit également de contribuer à la définition des axes de recherche, de gérer les relations avec les partenaires technologiques. En fin, il s’agit de mener les différents projets en veillant à adapter au mieux les délais d’études aux contraintes industrielles





Mes compétences :

Oxydation haute température

Process Métallurgie

Fatigue

Recherche et Développement

Fabrication additive

Matériaux

Corrosion aqueuse

Gestion de projet

Mécanique

Audit et qualité