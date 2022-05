Paul ESSOME

Bonjour,



Après des études supérieures dans l'industrie automobile, j'ai recherché de nouvelles opportunités.



Après quelques recherches, j'ai trouvé sur mon chemin le Marketing de réseau. Il y a 3 ans j'ai eu la chance de rencontrer sur ma route la personne qui m'a présenté une des plus grande industrie.



Selon moi, le marketing de réseau est la seule activité capable de me procurer cette sensation de liberté tant recherché.Travailler avec des personnes différentes est source de richesse et d'épanouissement.



J'espère pouvoir échanger de façon constructive avec vous.



Au plaisir de vous découvrir,



Cordialement,



Paul.



Mes compétences :

Industrie automobile

Bâtiment