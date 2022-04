Emmanuel RIBOURG

Actuellement Contrôleur Qualité sur le chantier EPR Flamanville 3, j'ai pour mission de contrôler:

- la conformité des éléments ferraillés ,

- le respect des cinématiques de bétonnage,

-la surveillance des bétonnages à risques,

-les activités de précontrainte (enfilage, mise en tension, injection, fabrication des coulis etc...)

Suite à chaque intervention, est établie une Fiche de Contrôle Interne sur laquelle sont tracés les éventuels écarts. Je m'assure de la reprise de ces derniers, ainsi que de l'application des Fiches d'Adaptation Chantier et des Fiches de Non-Conformité. Réalisation de statistiques et revue qualité mensuelle, Sensibilisation Qualité de nos équipes avant démarrage de tâche et tenue d'un suivi qualité par bâtiment.

Ayant pour objectif de poursuivre mon évolution dans le même domaine, n'hésitez pas à me contacter, j’étudie toute proposition.



Mes compétences :

Lecture de plan

Esprit d'équipe

Sociable et Responsable

Rigoureux aime les défis et le travail en équ

Mobile