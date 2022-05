Paul ESTEVENON

Doctorant au CEA Marcoule (Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternative), étude des synthèse, caractérisation et propriétés thermodynamiques des silicates de plutonium.



Ingénieur chimiste ENSCM (École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier) depuis Octobre 2015, spécialisation en Chimie Nucléaire Environnement.



Titulaire d'un Master en Chimie Séparative, Matériaux et Procédés délivré par l'Université de Montpellier, l'INSTN (Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires) et l'ENSCM depuis Octobre 2015



Mes compétences :

Chimie des matériaux

Chimie industrielle

Polymères

Chimie analytique

Chimie physique

Chimie verte

Techniques de laboratoire

Nucléaire

Chimie organique

Radiochimie