Diplômé en Septembre prochain, je suis ingénieur en Génie Mécanique de l'Institut Catholique des Arts & Métiers de Lille. J'ai démarré mon cursus d'étude par un DUT en Génie Mécanique & Productique à l'université de Lille puis j'ai poursuivi avec une formation d'ingénieur par apprentissage.

Celui-ci que j'ai effectué au sein du groupe SAFRAN, chez Aircelle Le Havre, m'a permis d'acquérir des compétences techniques et en gestion de projet.



Intéressé par le challenge et ayant un attrait pour le terrain, je recherche un poste alliant des compétences de gestion de projet et des connaissances techniques au sein d’une entreprise dynamique.

Je suis à l'écoute de propositions sur des activités variées liées à la gestion de projets (ingénieur calcul, méthodes) mais aussi à la production (ingénieur de Production, Qualité).



Mes compétences :

SolidWorks

Nastran

Samcef

Catia v5

Microsoft Office

Conception mécanique

Essais mécaniques

Méthode des éléments finis

Lean Six Sigma

Amélioration continue

Calcul numérique

Matériaux composites

Service client

Gestion de projet

Calcul de structure