Paul FAYET

Passionné de cinéma depuis l'enfance, c'est logiquement que j'ai souhaité orienter mes études juridiques dans le domaine des arts du spectacle.



Cette formation m'a permis d'intégrer des entreprises influentes du secteur de l'audiovisuel dans la fiction ou la publicité, et d'y exercer les fonctions de Responsable de Production et directeur de production dans le domaine du flux et de la publicité.



Homme de challenge, curieux d'immobilier, j'ai souhaité donner une nouvelle orientation à ma carrière en 2014 avec

comme objectif de percer dans ce secteur.



Alors que j'entame ma cinquième année, je suis depuis 2 ans directeur commercial d'un service de 13 transactionnaires basés entre Paris et Lyon.



Mes compétences :

Suivi des objectifs

Management

Espagnol

Anglais

Digital

Vente