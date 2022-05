Paul FEILLON

Gérant Apole Holding et Directeur de Secteur en charge du développement du Groupe Leader : Leader Intérim, Apole interim et Exper'h Cabinet de recrutement

(Acquisition du Groupe Apole par le Groupe Leader en Janvier 2013)



Directeur de Secteur du Groupe Leader et anciennement dirigeant fondateur du groupe de travail temporaire APOLE Interim... et toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs.





Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines

Travail temporaire