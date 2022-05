Paul FORCADETTE

Commercial pendant 10 ans. Directeur et responsable du Résultat du Compte d'Exploitation de plusieurs agences avec management de représentants pendant 15 ans Ecole de Formation de Représentants aux plus hauts niveaux par des Ecoles de Grands Groupes de la distribution. Excellentes notes en résultats de développement de C.A et de R.C.E. Chef des ventes pour un secteur de 25 millions d'Euros



Mes compétences :

Ressources humaines