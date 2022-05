Comédienne de formation, metteur en scène, je suis depuis 20 ans consultante, formatrice et coach senior en comportement professionnel.

J'ai envie maintenant d'apporter ma contribution à des organisations engagées sur le chemin du bien-être au travail avec conscience, authenticité et responsabilité

Les acteurs de l'entreprise connaissent leur texte et la pièce, mais sont-ils à l'aise et convaincants dans leur rôle professionnel? Leurs messages passent-ils? Savent-ils s'écouter et jouer entre eux? Gérent-ils les émotions du rôle et les leurs au moment de la "représentation"? Ont-ils conscience des attentes du public? Comment interprètent-ils les directions du metteur en scène? Osent-ils improviser quand il le faut?

Telle un directeur d'acteurs qui permet à l'acteur de rentrer dans son rôle, je mets à disposition des personnes, des groupes et des organisations les outils de l'expression et de la communication orale issues du théâtre pour allier bien-être et efficacité.



Je suis par ailleurs formée à la Communication NonViolente qui booste le bien être et régule les conflis en entreprise.

Je pratique la méditation au quotidien depuis 15 ans.

A bientôt peut-être...

Morgane.bazennerye@gmail.com 0660086502 France entière



Mes compétences :

Conception et animation de modules de formation

Mise en scène et réalisation d'événements

Accompagnement individuel en communication orale