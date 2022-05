Paul FOURCADE

Les établissements de santé publics et privés et les professionnels de santé mais également les industriels se devant de gérer leurs déchets dans le respect de la législation et dans un souci d’hygiène, de sécurité et de préservation de l’environnement, nous les accompagnons dans cette tâche.

SITA apporte tout son savoir-faire et ses compétences en matière de prise en charge des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI), les Déchets Industriels Dangereux (DID) et les Déchets d'Equipements Électriques et Électroniques (D3E).



Nos prestations couvrent l’ensemble des besoins des acteurs des métiers de la santé, a savoir :



- Collecte en porte-à-porte (ou collecte par emballages) : un service spécialement adapté aux laboratoires, aux petites cliniques, aux hospitalisés à domicile (HAD) et aux professions libérales de santé (PLS).



- Collecte par chariots : un service de collecte dédié aux établissements de soins (hôpitaux, cliniques…).



- Collecte interne (gestion déléguée) : nous mettons à votre disposition sur site du personnel spécialement formé à la collecte des déchets, depuis les services de soins jusqu’au parc à déchets.



Pour ma part, je suis Chef de Centre depuis Aout 2012 sur l'agence DAS / DID / D3E de Nanterre, au sein du Groupe SITA Ile de France, spécialisée dans la collecte, le transport, traitement et valorisation de déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) de Déchets Industriels Dangereux (DID) et de Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques



