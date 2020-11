Frank PAUPE

6 ans d'expérience professionnelle.



Compétences :



SAP / ORACLE / EXCEL / AS 400

SUPPLY CHAIN / TRANSPORT INTERNATIONAL

GESTION DE PROJET / COORDINATION / ÉVÉNEMENTIEL

ANGLAIS PROFESSIONNEL



Mes compétences :

Gestion des stocks

Encadrement

Évènementiel et logistique

Chaine logistique

Transport et réglementation international

Gestion Base de données

Gestion événementiel

Gestion budgétaire

Négociation achats

Transport et réglementation international

Procédures douanières

Gestion de la production

Achats