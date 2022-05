Paul GAIANI-PORQUET

Ingénieur SUPMECA



Compétences:

-Conception et suivi fabrication (usinage, tournage, soudure) de moyens mécaniques pour fabrication de pièces composites toutes dimensions jusqu'à la mise en service.

-Gestion de projets Lean en production et en BE.

-Gestion de projet: planification, suivi budgétaire, propositions low-cost, analyse de risque.

-Maintenance: définition et équilibre plan de charge maintenance, suivi dépenses, taux de disponibilité, REX/capitalisation/amélioration.



-2009/2010: Co-Fondateur d'une association de développement durable.





Mes compétences :

mécanique

aéronautique

production

management

planification

Gestion

Organisation

Développement durable

Sécurité