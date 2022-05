Raphaël RODRIGUEZ

Diplômé de l’Ecole d’Ingénieurs SUPMECA Paris avec une spécialisation en Simulation et Conception Mécanique, je suis actuellement à la recherche d’un emploi.



Grâce à ma formation d’ingénieur puis en tant que consultant au sein de la société ALTRAN chez plusieurs clients, j’ai pu acquérir de l’expérience dans de nombreux domaines tels que la défense, l’automobile, l’aéronautique et l’énergie.

Au cours de ces opportunités j’ai pu accroître des compétences en termes de conception, de logistique ainsi qu’en tant que chef de projet et technico-commercial.



J’ai pu également développer mon sens du relationnel et de la communication aussi bien auprès de mon équipe que de clients internationaux. Cela m’a également permis de renforcer mon esprit d’innovation, ma capacité à anticiper les risques et à résoudre des problèmes liés entre autres à des designs ou méthodes obsolètes.



Mes compétences :

Conception

Catia

Ingénierie

SQL

SAP

Microsoft Windows

Microsoft Office

Matlab