Nathan PERREOL

Baumert est spécialisé dans les portes et cloisonnement spéciaux pour le nucléaire, le bâtiment, l’industrie, le pétrolier/gazier et la défense. L’entreprise est le leadeur mondial dans le nucléaire. Situé en France, Baumert a une filiale en Chine comprenant une unité de production.



Actuellement responsable production de la filiale chinoise, je gère un atelier d’environ 30 personnes avec notamment les capacités suivantes :

- Postes de soudure semi-automatiques avec soudeurs qualifiés

- Outils standard de découpe, perçage, fraisage et pliage du métal

- Une machine roll forming (mur et persienne) géré par un technicien spécialisé

- Une cabine de peinture

- Une zone protégée pour le travail de l’inox

- Une ligne d’assemblage de portes



Projets menés à bien :

- Production de 360 portes coupe feu pour la plateforme Yamal LNG.

- Production de 10000 m2 de persiennes pour la plateforme gazière Yamal LNG

- Production de 230 trappes coupe-feu pour la centrale nucléaire Taishan

- Production de 90 systèmes de levage de trappes pour la centrale nucléaire Taishan

- Design, test et certification de résistance au feu, production de chatières coupe-feu pour la centrale nucléaire de YangJiang

- Test et Production de 22 murs anti-inondation pour la centrale nucléaire de Sanmen



Mes compétences :

Chine

Ingénierie

WAsP

Windfarmer

WindApp

Eolien

Mécanique

Matériaux