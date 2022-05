Enrichi d'une expérience d'une durée de 15 mois consécutifs au poste de Technicien de Maintenance dans l’industrie agro-alimentaire, et autres expériences, ainsi que mes divers diplômes. Cela à fait de moi quelqu'un de polyvalent (Pratique/Technique/Théorique).

Je suis également animé par le travail d’équipe et les actions de terrain. Je m’adapte vite aux nouveaux environnements, je suis à l'écoute des autres et je suis par ailleurs observateur et très attentif à l’environnement de travail.

Je suis au quotidien à la recherche de nouveaux challenges, à la fois dans le respect des règles de sécurité et de qualité.



Mes compétences :

Electricité

Microsoft Office

Gestion des installations

Maintenance

Agroalimentaire

Fiabilité Maintenabilité Disponibilité

Pilotage de contrats de sous-traitance

CND

Contrôle Non-Destructif

Magnétoscopie

Leak-Shooter

Analyse Infrarouge

Analyse Vibratoire

Ressuage

GMAO

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft Project

Contrôle d'installation Electriques BT

Contrôles Electriques ERP

Contrôles Electriques ERT