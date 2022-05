Paul GELGON

Actuellement responsable du recrutement, de la formation et du développement RH pour la branche tertiaire Grand Ouest de VINCI ENERGIES.



VINCI Energies France, (30 000 collaborateurs, 4,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires) filiale du Groupe VINCI, apporte à ses clients une gamme étendue de services à forte valeur ajoutée dans le domaine de l’énergie et des technologies de l’information.



Nous sommes présents en Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et aussi la Région centre dans les domaines de l’électricité (courant fort/ courant faible, du froid, du CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation).



En rejoignant notre structure, vous découvrirez une organisation proche des enjeux locaux et collaborant en réseaux avec l'ensemble des entités où vous découvrirez une culture d'autonomie, de confiance et de solidarité.



N'hésitez pas à consulter nos offres sur le lien ci-dessous :

https://emplois.vinci-energies.com/



Mes compétences :

Anglais et espagnol courants

Communicatif//Combatif//ouvert

Réactivité et esprit d?équipe

Rigueur dans le travail

Organisation du travail

