Paul GETTI

Ma formation m'a permis d'acquérir dans un premier temps des compétences en biologie spécialisée en écologie. A la recherche d'une application de ces connaissances théoriques, je me suis dirigé vers une formation d'ingénieur agronome à l'ISARA-Lyon spécialisé en agro-écologie. Cela m'a permis d'avoir des bases solides et une formation complète.

Ces connaissances ont pu être enrichies par diverses expériences professionnelles (stage terrain, stages en association et en entreprise) et bénévoles (animation, codirection de camps, construction de projets)



J'aime les nouveaux défis professionnels, dans le domaine de la vente, de l'accompagnement, de la formation, ou du conseil. J'ai une préférence pour un poste tourné vers l'écologie ou l'environnement, avec de nombreuses relations sociales.



Compétences :

Processus écosystémiques et Biologie

Agronomie : fonctionnement du sol, des plantes et interactions ravageurs/auxiliaires

Analyses statistiques

Pédagogie et transfert de savoirs

Capacité d'analyse et de réflexion



Curieux et impliqué

Dynamique

aisance relationnelle

fédérateur



