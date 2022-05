Paul GINIES, est consultant international en matière d'éducation et de formation, de nouvelles technologies et de politique de développement.



Ingénieur en Chef des Ponts et des Eaux et Forêts, il est Président de Stratconseil (www.stratconseil.eu) et Président de la Commission éducation/formation du CIAN :Array



Il a été Président d’Institut d’Afrique et de 2004 à 2013, Directeur Général de 2iE - l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement de Ouagadougou - qu’il a construit en privilégiant des partenariats avec le secteur privé, la promotion de l’entrepreneuriat et des coopérations dans la recherche et l’innovation avec les pays francophones et anglophones.



Il a une grande expérience des organismes internationaux et de l’Afrique, où il a occupé depuis 1988 diverses fonctions à la Commission Européenne : expert en sécurité alimentaire au Malawi où au sein de la Direction du Développement, chargé de la Corne de l’Afrique à Bruxelles. Il a été durant six années Conseiller du Ministre de l’Environnement et Développement Rural de la Mauritanie. Il fût également Conseiller du Secrétaire Exécutif du Comité inter-états pour la Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel.



Mes compétences :

Gestion de partenariats

E-learning

Direction générale

Conférencier

Formation professionnelle

Management

Innovation

Education

Création d'entreprise

Lobbying

Gestion de projet

Conseil

Serious Gaming

Négociation

Networking

Economie