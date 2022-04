Julie GINIES

Diplomée d’un Master en Marketing et Management des entreprises, Julie fait ses premières armes professionnelles dans le domaine du télémarketing où elle acquiert de réelles compétences en

développement commercial grâce à l’utilisation d’outils de suivi et d’analyse des ventes.

Elle rejoint en 2001 Adidas/Salomon, Groupe de renommée internationale où elle développe au sein du

Service marketing France, sa connaissance du marketing Mix.

Elle met en place une méthodologie d’intelligence de marché afin de mieux cibler les attentes d’un public

confirmé et apporte des recommandations ajustées aux besoins de ses clients.

L’organisation d’évènements tout public l’amène à développer des problématiques terrain et lui permet

d’avoir un regard constant sur l’offre concurrentielle.

Elle accompagne la communication corporate par sa relation directe avec les ambassadeurs de la marque

et évalue leurs besoins par l’organisation annuelle de séminaires.

En 2003, Le Groupe Surfwear Billabong lui ouvre la porte des Relations publiques et Relations Presse où

elle acquiert des compétences en communication par l’image d’athlètes. Elle élabore des communiqués

de presse qu’elle soumet à ses interlocuteurs européens dans le but d’acquérir une couverture médiatique

optimum sur les évènements. Elle analyse les retombées presse et consolide l’image corporate du Groupe

par la réalisation de press book.

En 2006, elle intégre Médiamax sur un mode projet afin d’apporter sa vision marketing dans la création

d’une nouvelle charte graphique et d’un contenu dédié au site internet. Elle détermine les nouveaux axes

de communication de l’entreprise qu’elle met à bien dans la conception du nouveau site. Elle anime les

différents supports de communication (blog, newsletter)et met en place un jeu concours en ligne

afin d’entretenir sa relation clients.

Après quelques années d’expertise en marketing et communication au sein de grandes entreprises et PME,

elle intègre en 2007, 02, entreprise de service à la personne, qui lui permet de créer sa propre agence.

Elle coordonne 3 axes transversaux qui sont le développement commercial, le management humain et

la gestion globale de structure. Elle réalise la planification opérationnelle annuelle, met en place

les outils administratifs et organisationnels, élabore des rapports et notes de synthèses afin

d’apporter les résultats d’activité.

En 2010, lors d’un de ses voyages autour du monde, Julie rencontre Sebastien Yanni, Associé-Directeur des

opérations Soyculto. Convaincue par l’approche “intelligence d’affaire” de l’entreprise, Julie rejoint l’équipe

afin d’ancrer son savoir par l’utilisation d’outils du marketing digital (Search engine optimization,

Social media marketing, email marketing) et apporte sa vision globale de responsable de projet, son

expertise marketing, ses capacités en management humain mais aussi sa personnalité affirmée, son

énergie, sa persévérance et son désir du challenge.



Mes compétences :

BTL

Business

Communication

Communication - Marketing

Consulting

Coordination

Coordination de projet

Developpement d'affaires

Management

Management d'équipe

Marketing

Microsoft Business Intelligence

online marketing