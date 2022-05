Paul GLAESER

Activités principales :

Auteur-compositeur et arrangeur, créateur de trois

studios d’enregistrement. Ingénieur du son sur Pro Tools HD



Instruments pratiqués :

Bon niveau : Claviers, basse, batterie, guitare, chant et chœurs

Notions : Saxophone, clarinette, contrebasse, violoncelle, flûte et trompette



Styles :

Chanson française, pop, variété-rock, humour, instrumentaux, groove, produits enfants, country… etc.



Quelques références :

Environ 3700 chansons, 380 musiques instrumentales

130 sketches et assimilés, environ 7000 enregistrements réalisés

Plus de 2 millions de disques vendus.



Musiques de films (TF1 et France 2)

Musiques de séries TV (Seconde B)

Chansons humoristiques pour le réseau Radio-France



Participation à plus de 650 disques distribués entre autres par

BMG, WARNER, EMI, SONY (avec PUB TV), ULM, ARIOLA, CARRERE, TREMA, NEXT, MUSIDISC, WH-MEDIA7, ADES, UNIVERSAL, HARMONIA MUNDI, M10, PLURIEL, MVS, RYM MUSIC, ATOLL, DEVA, WAGRAM, (deux disques d’or). Un CD special marketing pressé à 170 000 exemplaires pour la chaîne de restaurants Buffalo Grill. Programme musical sur tous les avions de la CORSAIR durant 11 ans.

Chanteur-humoriste pour « Rien à Cirer » sur France-INTER en 1994 avec Laurent Ruquier

Un livre d’humour Dictionnaire des mots qui manquent sorti aux Éditions Ramsay en avril 1999.

Auteur et compositeur du succès populaire « Fais la poule ! » (M6 - Sony-BMG).

Quelques chansons écrites sur des textes de Boris Bergman, Jean-Marie Moreau

et Jean-Michel Bériat. Une comédie musicale représentée en 2002 : Van Gogh



Collaboration intensive avec Patrick Jaymes

(auteur de plus de 1300 chansons, plus de 11 millions de disques vendus

dont double disque de platine avec Dalida)



Site :Array

Album personnel : CD 22 titres « Bonne poire » disponible sur le site





Mes compétences :

Auteur

Auteur compositeur

Compositeur

Musicien

Musique

Orchestration

Réalisateur

Très bon musicien et ours !