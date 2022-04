Francis LEIBENGUTH

Employé de la distribution pendant 9 ans, puis délégué médical pendant 12 ans, j'ai décidé en 2004 de me tourner vers les métiers de la formation et obtenu en 2005 le DTSU de Formateur, diplôme validant un certain nombre de compétences, comme l'analyse des besoins en formation, la conception et l'animation de formations, la création de supports de formation, l'évaluation...



En 2008, j'ai opté pour le statut de consultant formateur en portage salarial, afin de m'adapter au marché de la formation en entreprise. J'ai animé des formations dans les domaines de la bureautique et des applicatifs métiers.



Depuis le 1er juin 2010, j'ai abandonné mon activité en portage salarial et je travaille maintenant en CDI chez Dedalus France (ex Medasys) comme consultant formateur dans le domaine des logiciels médicaux.



Mes compétences :

Pédagogie

Communication

Web 2.0

Bureautique

Formation

OpenOffice

Microsoft Windows

Microsoft Office

DxPlanning

DxCare

Informatique

Microsoft Outlook

Ingénierie pédagogique

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint