Laurent MULLER

• Type de contrat recherché :



CDI - Temps partiel

J'accepte les temps partiels : cela permettra une plus grande mobilité et un plus grand périmètre :

Besançon - Strasbourg - Nancy



• Etat d'esprit :



Être curieux, créer, rédiger, communiquer, intéresser, promouvoir, valoriser.



• La pratique, l'adaptation et beaucoup de bon sens :



Une démarche par une expérience personnelle et professionnelle de 25 ans dans des domaines et milieux très variés : journalisme, industrie, commercial, informatique.



• Compétences :



- WEB : L'expérience des techniques informatiques et de communication sur le Web après 20 ans de métier

- RÉDACTIONNEL : Les capacités littéraires pour rédiger, trouver le mot juste, le style adapté au média et au lecteur sans faute d'orthographe ni de grammaire.

- COMMERCIAL : Les aptitudes pour mettre en avant l'attractivité d'un produit ou d'un service auprès d'une clientèle pour optimiser la transformation

- FORMATION : La pédagogie et la patience nécessaires pour transmettre un savoir-faire





→ A l'écoute de toute opportunité dans le but de participer à votre projet !



Mes compétences :

Rédaction

Réécriture

Réseaux sociaux

Webmarketing

E-marketing

Vente

Formation informatique

Communication

Microsoft Office

Journalisme